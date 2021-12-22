Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatı olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar kar tatili var mı sorusuna yanıt arıyor. 23 Aralık kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, yarın 23 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 23 Aralık Perşembe okullarda kar tatili var mı? Son dakika Valilik açıklamaları!
23 ARALIK KAR TATİLİ OLACAK MI?
Yarın için herhangi bir kar tatili haberi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Yığılca ilçesinde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurularak 22 Aralık Çarşamba (bugün) Yığılca ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.
HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki iki köy okulunda; merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, şunları kaydetti:
"Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca ilçemiz Çığlı ve Akkaya köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."