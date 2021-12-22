Yarın 23 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 23 Aralık Perşembe okullarda kar tatili var mı? Son dakika Valilik açıklamaları!

BARTIN'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bartın'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilirken uzaktan eğitime devam edileceği duyuruldu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 22.12.2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitime uzaktan devam edilecektir." denildi.

Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte izinli sayılacakları duyuruldu.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.

Öte yandan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimle beraber köy okullarının tamamında yüz yüze eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiş olup uzaktan eğitime ise devam edilecek" dedi.

SİNOP'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde bugün eğitim öğretim yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği belirtildi. Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 22 Aralık Çarşamba günü kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞRI'DA İL MERKEZİ İLE 4 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

Ağrı'da, il merkezi ile Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitime ara verildi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ağrı il merkezi, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime gören öğrenciler için de bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Patnos ve Taşlıçay'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sorumluluk alanındaki bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.