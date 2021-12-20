TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski kimdir? TÜSİAD üyeleri kimlerden oluşuyor? TÜSİAD Başkanı ve üyelerinin isimleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın ekonomi ile ilgili açıklamasına "Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TÜSİAD hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski kimdir? TÜSİAD üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte TÜSİAD Başkanı ve üyelerinin isimleri...
TÜSİAD AÇILIMI
TÜSİAD'ın açılımı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'dir.
TÜSİAD NEDİR, NE İÇİN KURULMUŞTUR, GÖREVLERİ NELERDİR?
TÜSİAD 1971 yılında kurulmuştur. Türkiye'nin girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu bir iş dünyası kuruluşudur.
TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda işler yapmaktadır.
Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.
Genel Merkezi İstanbul'da olan TÜSİAD'ın Ankara'da temsilciliği, Brüksel, Washington D.C., Berlin, Londra, Paris'te uluslararası temsilcilikleri, Çin, Silikon Vadisi ve Körfez ağları bulunmaktadır.
TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgüt Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu'nun (BusinessEurope) 1987 yılından bu yana üyesidir.
TÜSİAD BAŞKANI SIMONE KASLOWSKI KİMDİR?
İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.
Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO'su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti. Halihazırda 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul'da Kemerburgaz ve Tuzla'da, yurtdışında ise Hollanda'nın Roterdam ve İsviçre'nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.
Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde "Kimya İhtisas Bölgesi" Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu. TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Kaslowski evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.