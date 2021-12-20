Muharrem Sarıkaya istifa mı etti? Muharrem Sarıkaya görevini bıraktı mı? Muharrem Sarıkaya kimdir, ne yapmıştı?

MUHARREM SARIKAYA İSTİFA MI ETTİ?

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti.

MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?

1961 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dünyaya gelen Muharrem Sarıkaya gazeteci ve yazardır. Sarıkaya, Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisidir.

Haber türk gazetesinden daha önce uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışan isim, son yıllarında Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği'nde ve sonrasında yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır.

18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifası ile boşalan Habertürk gazetesi, Habertürk TV ve Habertürk internet sitesinin Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Ayrıca Sarıkaya, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.