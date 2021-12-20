Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta, ne zaman? 20 Aralık Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

OMİCRON VARYANTINA KARŞI ÖNLEMLER

Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.