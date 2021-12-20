Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanıyor. Kabinenin gündeminde genellikle ekonomik konular yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta, ne zaman? 20 Aralık Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'nın ilerleyen dakikalarda başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün ağırlıklı olarak ekonomi gündemiyle toplanacak. Toplantıda, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar ve ekonomiye yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
Merkez bankasının aralık ayında dövize uyguladığı 5 müdahale ve sonuçları değerlendirilecek. Kur dalgalanmalarını bahane ederek aşırı fiyat artışına giden fırsatçılar ve stokçularla mücadele de gündemde yer alacak.
Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.
OMİCRON VARYANTINA KARŞI ÖNLEMLER
Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.