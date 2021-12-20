Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı nerelerden geçiyor? M7 metro hattı güzergahı! Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları!

Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu hakkında araştırmalar hız kazandı. Bugünden itibaren Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosu seferlerine başladı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar metro hattı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları neler? Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı nerelerden geçiyor? İşte M7 metro hattı güzergahı!