BİST 50 Yukarı Adım Kuralı (up-tick rule) nedir? Borsada Yukarı Adım Kuralı ne demek? Açığa satış Yukarı Adım Kuralı örnek

Borsada geçen cuma yaşanan büyük dalgalanmanın ardından yeni bir karar alındı. Borsa İstanbul'un BIST 50 paylarında açığa satışta bugün yukarı adım kuralının uygulanacağını bildirmesi üzerine 'Yukarı Adım Kuralı' hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki; BİST 50 Yukarı Adım Kuralı nedir? Borsada Yukarı Adım Kuralı ne demek? Açığa satış Yukarı Adım Kuralı örneğine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BIST 50 YUKARI ADIM KURALI (UP-TİCK RULE) NEDİR?
BIST 50 paylarında açığa satışta bugün yukarı adım kuralının uygulanacak. Yani söz konusu hisselerde açığa satış işlemi, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Gelin hep birlikte detaylara bakalım...
Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kuralardan biri de yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denmektedir.
Uptick kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Ancak, hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.
İşte BIST'ten konu ile ilgili yapılan açıklama;
"Söz konusu paylarda 20/12/2021 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.
Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.
Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."