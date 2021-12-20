ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler

Amerikalı eski Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı'nın danışmanlarından Scott Crino, Kuveytli yayın kuruluşu Kuwait Times'a insansız hava araçları konusunda açıklamalarda bulundu. Türk İHA/SİHA'larına ayrı parantez açan ve örnek gösteren Crino, şunları söyledi:
"TB2'LER ZAFERİN ANAHTARI"
Askeri ilişkilerde drone teknolojisi yıkıcı bir güç. İHA kullanımına ilişkin en şaşırtıcı gelişme ve genel etki, geçen yıl Azerbaycan ile Ermeniler arasındaki savaşta meydana geldi. Bu savaşta, Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını kullanması, tartışmasız zaferlerinin anahtarıydı.
Azerbaycan, savaş gücüne Türk TB2 insansız hava aracını da ekledi ve bunun sonucunda havaya hakim oldu ve savaşın gidişatını değiştirdi. Azerbaycan, Ermenistan'ın ağır zırhını çabucak etkisiz hale getirmeyi başardı.