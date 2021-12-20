ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Scott Crino'dan Türkiye’nin İHA/SİHA konusundaki başarısına övgü dolu sözler

Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'da savaşmada çok başarılıydılar; etkili ve uyarlanabilir bir savaş sistemi tasarlamalarını sağlayan, Türkiye'nin operasyonel ortamlarına ilişkin kendi içgörü ve anlayışının yanı sıra üretim uzmanlıklarıydı. Türkiye deneyimi, diğer ülkelerin takip etmesi için sağlam bir şablon.

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