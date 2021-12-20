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    • 20.12.2021 19:33
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    Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 20 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi, 176 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 497 kişi sağlığına kavuştu.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

    VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR" ifadelerini kullandı.

    19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
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                            Haberler Güncel Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 20 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
                                SON DAKİKA