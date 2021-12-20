Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 20 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.







Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.



VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR

Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR" ifadelerini kullandı.