AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB - Açık lise AÖL 1. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı! Mezuniyet şartları…

Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle online olarak 4-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen açıköğretim lisesi sınavlarının sonuçları merak konusu oldu ve mezun olmanın hayalini kuranlar mezuniyet şartlarının neler olduğunu da merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL 1. dönem vize sınav sonuç sorgulama ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. AÖL sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? İşte detaylar…
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖL sınav sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, 'Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da açıklanacaktır.' denildi.
SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.