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    • 20.12.2021 18:44
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    AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB - Açık lise AÖL 1. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı! Mezuniyet şartları…

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - Açık lise AÖL 1. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı! Mezuniyet şartları nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) online olarak 4-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği AÖL sınav sonuçları için nefesler tutulmuştu ve beklenen haber geldi. AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı ve öğrencilerin erişimine açıldı. Mezuniyet hayali kuran öğrenciler haberimizin içeriğinden sonuçlarını öğrenebilir.

    takvim.com.tr
    AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB - Açık lise AÖL 1. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı! Mezuniyet şartları…

    Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle online olarak 4-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen açıköğretim lisesi sınavlarının sonuçları merak konusu oldu ve mezun olmanın hayalini kuranlar mezuniyet şartlarının neler olduğunu da merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL 1. dönem vize sınav sonuç sorgulama ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. AÖL sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

    AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    AÖL sınav sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, 'Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da açıklanacaktır.' denildi.

    AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

    1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

        3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

        * 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

        * 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

        * Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

        * Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

        Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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