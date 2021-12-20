Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 22 Aralık Çarşamba Bitlis, Yozgat, Van, Kars okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklamaları!

22 ARALIK BİTLİS, YOZGAT, VAN, KARS OKULLAR TATİL Mİ?

21 Aralık Yozgat, Van, Kars illerinde kar tatili için açıklama gelmedi.

BİTLİS TATVAN'DA 1 GÜN ARA!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı okullar yarın için tatil edildi.



Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Bitlis'te kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, bugün öğleden sonra ve yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.