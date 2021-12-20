Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? 22 Aralık Çarşamba Bitlis, Yozgat, Van, Kars okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklamaları!

22 Aralık Çarşamba okullarda kar tatili olup olmayacğaı hakkında araştırmalar başladı. Birçok ilde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bugün Eskişehir, Kahramanmaraş, Konya, Tunceli, Aksaray, Bingöl, Adana, Karaman, Sivas, Denizli ve Muğla'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Kars'ta ise kent genelinde okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın Bitlis,Yozgat, Afyon, Kars'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 22 Aralık Çarşamba Bitlis, Yozgat, Van, Kars okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İşte son dakika Valilik açıklamaları!
22 ARALIK BİTLİS, YOZGAT, VAN, KARS OKULLAR TATİL Mİ?
21 Aralık Yozgat, Van, Kars illerinde kar tatili için açıklama gelmedi.
BİTLİS TATVAN'DA 1 GÜN ARA!
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı okullar yarın için tatil edildi.
Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
Bitlis'te kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, bugün öğleden sonra ve yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
12 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Yurt genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 26 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edilecek.
Engelli veya hamile kamu çalışanları da aynı gün izinli sayılacak.