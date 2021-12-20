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    • 21.12.2021 11:50
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    • 21.12.2021 11:50
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    Dinimize göre Nas nedir? Nas ne demek? Ekonomide nas kelimesi var mı? Nas suresi Türkçe okunuşu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, faiz indirimine devam edileceğini belirtirken "Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim," dedi. Bu gelişmeler sonrası nas hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Nas ne demek? Dinimize göre Nas nedir? Ekonomide nas kelimesi var mı? Nas suresi Türkçe okunuşu!

    takvim.com.tr
    Nas ne demek? Dinimize göre Nas nedir? Ekonomide nas kelimesi var mı? Nas suresi Türkçe okunuşu!

    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 'Nas ne demek' sorusu gündeme geldi. Erdoğan faiz indirimi ile ilgili açıklamasında, "Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi. Bu gelişmeler sonrası, Nas nedir? Ekonomide nas ne demek? Nas suresinin anlamı gibi konular merak edilip araştırılmaya başladı. İşte detaylar!

    Nass; açık ve belirgin olan demektir. Nass kavramı Allah'ın ve peygamberin kelamı anlamına gelir. İslam'da nass olarak tanımlanan sözler, yoruma açık değildir. Fıkıhta bir meseleye çözüm getirmek için öncelik nassa verilir. Eğer nas yoksa içtihada varılır. İçtihat, ayet ve hadisler ışığında düşünmek ve sonuca varmak demektir.

    Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak "ictihad"dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber'in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

        NAS SURESİ

        Kur'an-ı Kerim'in 114'üncü ve son suresi olan Nas Suresi'nin meali ise şöyle: Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla de ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"

        TDK'YA GÖRE NAS NE DEMEK?

        Türk Dil Kurumu'na göre nas kelimesi "Açıklık, açık ve kesin yargı." ve "Dogma." anlamlarına gelmektedir. Nas ne demek? TDK'ya göre Nas ne anlama geliyor? Nas nedir? Tdk nas 1. anlamı : Açıklık, açık ve kesin yargı. TDK nas 2. anlamı (felsefe) : Dogma.
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