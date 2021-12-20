Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.12.2021 11:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2021 11:24
    ABONE OL

    21 Aralık Salı Bursa’da okullar tatil mi edildi? Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Bursa Valiliği’nden açıklama geldi mi?

    Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar 21 Aralık Salı Bursa’da okullar tatil mi edildi? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Türkiye genelinde kar yağışlarının görülmesinin ardından milyonlarca öğrenci yaşadığı şehirde okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Kardan dolayı ulaşım ve dolayısıyla okullara gitmek zorlaşıyor. Şehirlerin valiliklerden okulların tatil edildiği ile ilgili peşpeşe açıklamalar geliyor. Peki Bursa Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi? Yarın Bursa’da okullar tatil mi olacak?

    takvim.com.tr
    21 Aralık Salı Bursa’da okullar tatil mi edildi?

    21 Aralık Salı Bursa'da okullar tatil mi edildi? Yarın Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği'nden açıklama geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bursa Valiliği'nden gelen duyurular yakından takip ediliyor ve kar yağışıyla birlikte em öğrenciler hem de velileri okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki yarın Bursa'daki okullarda ders işlenecek mi?

    21 ARALIK SALI BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Konuyla ilgili valilik açıklaması henüz gelmedi, açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre;
    18 Aralık Cumartesi günü ilimizin güney ilçelerinde (Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Keles, İnegöl) 400-500 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 09:00
    Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 23:30

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        BURSA HAVA DURUMU

        Bursa'da hafta sonunun ilk gününde sabah saatlerinde hava buz kesti.

        Sabah en yüksek 3 derece olarak ölçülen sıcaklıkla birlikte hafif karla karışık yağmur geçişleri görülen şehir genelinde hava sıcaklığı gün içerisinde ise en yüksek 6 dereceye kadar tırmanıyor.

        Yağış geçişleri gün boyu şehir genelinde yüzünü göstermeye devam ederken, akşam saatlerinden itibaren ise termometreler yeniden 5 derecenin altını görecek.

        Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporlarından elde edilen verilere göre, Bursa'da özellikle yeni haftanın ilk gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

        Yarın için (PAZAR) yapılan tahminlere göre sıcaklığın en yüksek 7 derece olarak ölçülmesi beklenirken, karla karışık yağış geçişleri gün boyu devam edecek.

        PAZARTESİ günü için kar yağışının Bursa'da yüzünü göstermeye başlayacağını bildiren meteoroloj, sıcaklığın ise gece eksi 1 derece, gün içerisinde 7 derece olarak ölçüleceğini belirtti.

        SALI günü için de kar yağışının şehir genelinde yüzünü yer yer göstereceğini öngören yetkililer, hava sıcaklığının ise 5 derece bandında olacağını belirtti.

        ÇARŞAMBA gününden itibaren ise kar yağışı yerini dondurucu bir havaya bırakırken, parçlaı bulutlu ve güneşli bir gün beklendiğini duyurdu. Sıcaklıklar çarşamba günü gece eksi 5 derecelere kadar gerilrken, gün içerisinde ise en yüksek 5 derece olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        81 ilde düğmeye basıldı! Zehir-2 operasyonu
        Haberler Güncel 21 Aralık Salı Bursa’da okullar tatil mi edildi? Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Bursa Valiliği’nden açıklama geldi mi?
            SON DAKİKA