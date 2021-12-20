21 Aralık Salı Bursa’da okullar tatil mi edildi? Yarın Bursa’da okullar tatil mi? Bursa Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre;

18 Aralık Cumartesi günü ilimizin güney ilçelerinde (Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Keles, İnegöl) 400-500 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 09:00

Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 23:30

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.