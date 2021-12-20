21 Aralık Salı Bursa'da okullar tatil mi edildi? Yarın Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği'nden açıklama geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bursa Valiliği'nden gelen duyurular yakından takip ediliyor ve kar yağışıyla birlikte em öğrenciler hem de velileri okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki yarın Bursa'daki okullarda ders işlenecek mi?
21 ARALIK SALI BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konuyla ilgili valilik açıklaması henüz gelmedi, açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre;
18 Aralık Cumartesi günü ilimizin güney ilçelerinde (Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Keles, İnegöl) 400-500 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 09:00
Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 23:30
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.