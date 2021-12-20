21 Aralık Salı Sivas'ta okullar tatil mi edildi? Salı yarın Sivas'ta kar tatili mi olacak? Sivas Valiliği açıklaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kar yağışını yoğun görülmesi nedeniyle valiliklerden okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama geliyor. Peki Sivas'ta okula giden öğrenciler yarın okullara gidecek mi ders işlenecek mi yoksa tatil mi olacak?
21 ARALIK SALI SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Konuyla ilgili valilik açıklaması henüz gelmedi, açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre;
18 Aralık Cumartesi günü ilimizin güney ilçelerinde (Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Keles, İnegöl) 400-500 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 09:00
Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 23:30
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.