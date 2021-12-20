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    • Güncel
    • 20.12.2021 18:33
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    • 20.12.2021 18:53
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    21 Aralık Salı Sivas’ta okullar tatil mi edildi? Salı yarın Sivas’ta kar tatili mi olacak? Sivas Valiliği açıklaması!

    Akşam saatlerinde 21 Aralık Salı Sivas’ta okullar tatil mi edildi? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Türkiye genelinde kar yağışları yoğun bir şekilde yaşanmaya devam ederken Sivas’ta yaşayan ve okuyan öğrenciler okulların yarın kar tatiline girip girmeyeceğini merak ederek araştırır oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor ve okullara gitmek zorlaşıyor. Şehirlerin valiliklerden kar tatili açıklamaları peşpeşe gelmeye devam ediyor. Salı yarın Sivas’ta kar tatili mi olacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    21 Aralık Salı Sivas’ta okullar tatil mi edildi?

    21 Aralık Salı Sivas'ta okullar tatil mi edildi? Salı yarın Sivas'ta kar tatili mi olacak? Sivas Valiliği açıklaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kar yağışını yoğun görülmesi nedeniyle valiliklerden okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama geliyor. Peki Sivas'ta okula giden öğrenciler yarın okullara gidecek mi ders işlenecek mi yoksa tatil mi olacak?

    21 ARALIK SALI SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Konuyla ilgili valilik açıklaması henüz gelmedi, açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre;
    18 Aralık Cumartesi günü ilimizin güney ilçelerinde (Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Keles, İnegöl) 400-500 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 09:00
    Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 23:30

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
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        Haberler Güncel 21 Aralık Salı Sivas’ta okullar tatil mi edildi? Salı yarın Sivas’ta kar tatili mi olacak? Sivas Valiliği açıklaması!
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