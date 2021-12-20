7 kişinin öldüğü hemzemin geçitteki kazanın bilirkişi raporu hazırlandı: Minibüs şoförü "asli" kusurlu

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Biriminden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyeti raporunu hazırladı.
DUR TALİMATINA UYMADI
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan raporda, minibüs sürücüsü Bilal K'nin kazada ışıklı ve sesli "dur" talimatına uymadığı, demir yolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmesi gerektiği belirtildi.
Raporda ifadesine yer verilen yük treni ikinci makinisti Ali Dinç, makinist Abidin Yeşilmen'in hızı düşürerek ışıklı, sesli, kornalı uyarılarını yaptığını, geçiş sırasında bariyerlerin arasından sağ taraftan beyaz minibüsün demir yoluna aniden giriş yaptığını belirtti.
Dinç, makinist Yeşilmen'in fren yaptığını ancak durma mesafesi 200 metre kadar olduğu için araca çarpıp, 10-15 metre ileride durabildiklerini ifade etti.
Trende birinci makinist Yeşilmen ise hemzemin geçide gelmeden sesli ve ışıklı ikazlar ile ilerlediklerini bildirdi.
Yeşilmen, bariyerler kapalı, ikazlar aktif durumda ve bütün araçlar bekleme halindeyken, bir anda Velimeşe yönüne gitmeye çalışan minibüsün bariyerleri çapraz olarak geçmeye çalıştığını, kullandığı trenin hızının 60-65 km/saat olduğunu ve hemzemin geçitte fren mesafesini geçtikleri için minibüse çarptıklarını kaydetti.
Minibüs sürücüsü Bilal K. ise rapordaki ifadesinde, Velimeşe'ye dönecek araçlar için kırmızı ışığın yanıp yanmadığını görmediğini belirtti.
Bilal K. "Çerkezköy istikametine yanan yeşil ışığı gördüğüm için önümdeki araçlar da durduğu için neden gitmiyorlar diye korna çaldım. Geri vitese alıp aracın sağından geçerek sola döndüm. Bariyerlerin birini geçip, tren yoluna vardığımda da treni görmedim. Işık görmedim, ikaz seslerini duymadım. Gözümü açtığımda, kaza yaptığımı anladım." ifadelerini kullandı.