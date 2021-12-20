7 kişinin öldüğü hemzemin geçitteki kazanın bilirkişi raporu hazırlandı: Minibüs şoförü "asli" kusurlu

Trende birinci makinist Yeşilmen ise hemzemin geçide gelmeden sesli ve ışıklı ikazlar ile ilerlediklerini bildirdi.

Yeşilmen, bariyerler kapalı, ikazlar aktif durumda ve bütün araçlar bekleme halindeyken, bir anda Velimeşe yönüne gitmeye çalışan minibüsün bariyerleri çapraz olarak geçmeye çalıştığını, kullandığı trenin hızının 60-65 km/saat olduğunu ve hemzemin geçitte fren mesafesini geçtikleri için minibüse çarptıklarını kaydetti.

Minibüs sürücüsü Bilal K. ise rapordaki ifadesinde, Velimeşe'ye dönecek araçlar için kırmızı ışığın yanıp yanmadığını görmediğini belirtti.

Bilal K. "Çerkezköy istikametine yanan yeşil ışığı gördüğüm için önümdeki araçlar da durduğu için neden gitmiyorlar diye korna çaldım. Geri vitese alıp aracın sağından geçerek sola döndüm. Bariyerlerin birini geçip, tren yoluna vardığımda da treni görmedim. Işık görmedim, ikaz seslerini duymadım. Gözümü açtığımda, kaza yaptığımı anladım." ifadelerini kullandı.