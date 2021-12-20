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    • 20.12.2021 14:05
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    Ayşe Mayda kimdir? Hayatını kaybeden Ayşe Mayda kaç yaşındaydı, nereli, hastalığı neydi? Ayşe Mayda Köşkü nerede?

    Gündemde yoğun bir şekilde Ayşe Mayda kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda hayatını kaybetti ve sevenlerini yasa boğdu. Bu gelişme üzerine hayatını kaybeden Ayşe Mayda kaç yaşındaydı, nereli, hastalığı neydi? Sorgulamaları hız kazandı. Bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yuman ismin ölüm sebebi de açıklandı. Yaşamına dair bilgilern merak konusu olduğu ismin tarihi güzellikteki yapısı Ayşe Mayda Köşkü nerede? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Ayşe Mayda kimdir?

    Ayşe Mayda kimdir? Hayatını kaybeden Ayşe Mayda kaç yaşındaydı, nereli? Ayşe Mayda Köşkü nerede? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu ve sevenlerini üzdü. Bu gelişme üzerine hayatına dair bilgiler merak edilerek hızla araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    AYŞE MAYDA HAYATINI KAYBETTİ! HASTALIĞI NEYDİ?

    105 yıllık yaşamı boyunca çeşitli başarılara imza atan Türkiye'nin ilk ortodontisti Ayşe Mayda bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşı nedeniyle oluşan bedensel sorunlar nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtilen Mayda'nın cenazesi, yarın Konak Köprü Tatari Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından Kemalpaşa Kokluca Mezarlığı'nda defnedilecek.

    AYŞE MAYDA KİMDİR?

    Ayşe Mayda, 1916 yılında İzmir'de doğmuştur. Türkiye'nin ilk ortodontisti unvanını taşıyan Mayda, evlerinin yakınındaki anaokulunda eğitim yaşamına başladı.

    1937 yılında Özel İzmir Amerikan Kolejini bitiren Mayda, üniversite için İstanbul'a gitmiştir. İzmir Amerikan Kız Kolejini bitiren Ayşe Mayda aynı yıl İstanbul Üniversitesinin o günkü adıyla "Diş Tababeti Mektebi"ne kaydoldu ve Alfred Kantorowicz'in öğrencisi oldu.

        1941 yılında okulunu bitirdi. Hocası Pr. Alfred Kantorowicz'in önerisiyle İstanbul Üniversitesinde Kantorowicz'in asistanı olarak kaldı. Ayşe Mayda, İkinci Dünya Savaşı'nda yokluk yıllarında ailesine ait Salih İş Hanı yanınca annesinin hiçbir geliri kalmayıp bir de hastalanması üzerine 1945 yılında akademik kariyerine son verip İzmir'e dönme kararı almıştır. Ayşe Mayda İzmir'de muayenehane açmaya karar verince kendisine en çok yardımcı olan kişi meşhur Osmanlı nazırlarından Pertev Paşa'nın torunu, aynı zamanda Kantorowicz'in yardımcılığını yapan Pr. Pertev Ata olmuştur.

        AYŞE MAYDA KÖŞKÜ NEREDE?

        Tarihi güzelliklere sahip Ayşe Mayda Köşkü İzmir'de yer alıyor.
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        Haberler Güncel Ayşe Mayda kimdir? Hayatını kaybeden Ayşe Mayda kaç yaşındaydı, nereli, hastalığı neydi? Ayşe Mayda Köşkü nerede?
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