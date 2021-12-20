Ayşe Mayda kimdir? Hayatını kaybeden Ayşe Mayda kaç yaşındaydı, nereli, hastalığı neydi? Ayşe Mayda Köşkü nerede?

1941 yılında okulunu bitirdi. Hocası Pr. Alfred Kantorowicz'in önerisiyle İstanbul Üniversitesinde Kantorowicz'in asistanı olarak kaldı. Ayşe Mayda, İkinci Dünya Savaşı'nda yokluk yıllarında ailesine ait Salih İş Hanı yanınca annesinin hiçbir geliri kalmayıp bir de hastalanması üzerine 1945 yılında akademik kariyerine son verip İzmir'e dönme kararı almıştır. Ayşe Mayda İzmir'de muayenehane açmaya karar verince kendisine en çok yardımcı olan kişi meşhur Osmanlı nazırlarından Pertev Paşa'nın torunu, aynı zamanda Kantorowicz'in yardımcılığını yapan Pr. Pertev Ata olmuştur.

AYŞE MAYDA KÖŞKÜ NEREDE?

Tarihi güzelliklere sahip Ayşe Mayda Köşkü İzmir'de yer alıyor.