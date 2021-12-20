Ayşe Mayda kimdir? Hayatını kaybeden Ayşe Mayda kaç yaşındaydı, nereli, hastalığı neydi? Ayşe Mayda Köşkü nerede?

Ayşe Mayda kimdir? Hayatını kaybeden Ayşe Mayda kaç yaşındaydı, nereli? Ayşe Mayda Köşkü nerede? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu ve sevenlerini üzdü. Bu gelişme üzerine hayatına dair bilgiler merak edilerek hızla araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
AYŞE MAYDA HAYATINI KAYBETTİ! HASTALIĞI NEYDİ?
105 yıllık yaşamı boyunca çeşitli başarılara imza atan Türkiye'nin ilk ortodontisti Ayşe Mayda bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşı nedeniyle oluşan bedensel sorunlar nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtilen Mayda'nın cenazesi, yarın Konak Köprü Tatari Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından Kemalpaşa Kokluca Mezarlığı'nda defnedilecek.
AYŞE MAYDA KİMDİR?
Ayşe Mayda, 1916 yılında İzmir'de doğmuştur. Türkiye'nin ilk ortodontisti unvanını taşıyan Mayda, evlerinin yakınındaki anaokulunda eğitim yaşamına başladı.
1937 yılında Özel İzmir Amerikan Kolejini bitiren Mayda, üniversite için İstanbul'a gitmiştir. İzmir Amerikan Kız Kolejini bitiren Ayşe Mayda aynı yıl İstanbul Üniversitesinin o günkü adıyla "Diş Tababeti Mektebi"ne kaydoldu ve Alfred Kantorowicz'in öğrencisi oldu.