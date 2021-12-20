22 Aralık Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler tam liste! Bugün hangi illerde kar tatili ilan edildi? Hangi illerde okullar kapandı 2021?

KAHRAMANMARAŞ'IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçelerde etkili oldu. Gün içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Devam eden kar yağışının etkili olduğu Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

DENİZLİ'NİN BABADAĞ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Denizli'nin Babadağ ilçesinde kar yağışının etkilisi olmasının ardından eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Denizli'nin kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından bir çok nokta beyaza büründü. Karın yoğun etkisinin ardından bazı yollarda buzlanama meydana geldi.

Karın tadını vatandaşlar doyasıya yaşarken, Babadağ ilçesinde ve mahallelerinde eğitime kar engeli geldi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 20 Aralık 2021 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı.