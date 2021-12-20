Trendyol Çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Trendyol Çekiliş sonuçların kazananlar isimleri tam liste!

Kaç çekiliş hakkı kazandığım bana bildirilecek mi?

Her alışveriş sonunda ilgili alışveriş için kazandığınız çekiliş hakkı adedi Trendyol tarafından sms ile gönderilecektir.

Benim hesabımdan farklı kişiler alışveriş yaptığında çekilişe katılabilir mi?

Evet katılabilir, fatura ismi alışveriş yapan kişinin üzerine alındığında çekiliş hakkı kazanır.

Çekiliş hakkı limiti var mıdır?

Çekilişte herhangi bir çekiliş hakkı sınırlaması yoktur.

Çekiliş hangi gün yapılacak?

Çekiliş, 20.12.2021 tarihinde saat 11:00'de yapılacaktır.

Çekiliş nasıl yapılacak? Hukuklu bir şekilde yapıldığından nasıl emin olacağız?

U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.