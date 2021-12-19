Venüs retrosunun burçlara etkisi nedir, nelere dikkat edilmeli? Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Venüs retrosu tarihleri

Astroloji severler gündeme yoğun bir şekilde Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün başlayan astrolojik gelişmenin kişilerde olumsuz mu yoksa olumlu mu etkiler yapacağı merak ediliyor. Yılın son ayında Oğlak burcunda gerçekleşecek olan doğa olayı yükselen burçları da yakından etkileyecek. Peki Venüs retrosunun burçlara etkisi nedir, nelere dikkat edilmeli? Venüs gezegeninin geriye doğru hareket edeceği tarihlerde özellikle aşk, sevgi ve ilişkiler konusunda nasıl geçilmeler yaşanacak? Venüs retrosu ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR? VENÜS RETROSU TARİHLERİ!
Venüs Retrosu, 19 Aralık'ta oğlak burcunda başladı ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.
VENÜS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?
YÜKSELEN KOÇ
İş hayatındaki ilişkilerin pürüzlü yanları ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Patronlar, işverenler, eril figürlerle ilgili konular gündeme gelebilir.
Kendinizi iş hayatında biraz değersiz hissedebilirsiniz. Bu noktada gerçekleştirdiklerinize daha çok odaklanmak size iyi gelecektir.
YÜKSELEN BOĞA
İlişkilerinize bakış şeklinizi sorgulayacağınız bir dönem olacak. Daha önce çok iyimser gözle baktığınız konuları şimdi daha ciddi ele alabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler ve uzaklardaki eski sevgililer de gündeme gelebilir.
YÜKSELEN İKİZLER
Geçmiş borçlarla, harcamalarla, kredilerle daha çok ilgileneceksiniz. Bu konularda yeni yapılandırmalara, düzenlemelere gidebilirsiniz. Krizli durumlar karşısında objektif kalarak kendiniz çok yargılamamaya çalışmak size iyi gelecektir.