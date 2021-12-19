Venüs retrosunun burçlara etkisi nedir, nelere dikkat edilmeli? Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Venüs retrosu tarihleri

YÜKSELEN YENGEÇ

Bu dönemde ilişkilerinizde yolunda gitmeyen konulara, geçmiş sorunlara odaklanmak zorunda kalabilirsiniz. Ortaklı durumlar varsa, onlar da gündemde olacaktır. Oğlak burcunun mantığı duygunun önünde tutması sebebiyle ikili ilişkilerinizde daha katı kararlar alma eğiliminiz olacak. Dengeyi kaybetmemeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN ASLAN

Çalışma ortamındaki sorunlar, iş arkadaşları ile olan süreçlerle daha çok ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlıkla ilgili de kemik ve cilt problemleri gündeme gelebilir.

Bu dönemde kendinizi çalışma hayatında yetersiz hissederseniz olaylara gerçekçi yaklaşıp yaklaşmadığınıza dikkat edin.

YÜKSELEN BAŞAK

Aşk hayatının pürüzlü konuları ile uğraşmak zorunda kalabileceğiniz bir dönem olacak. İlişkilerinizi enine boyuna irdelemek isteyebilirsiniz. Eski aşk konuları gündeminizi meşgul edebilir. Geçmiş sorunların sizi nasıl etkilediğini çözmeye odaklanın.

YÜKSELEN TERAZİ

Aile içindeki eski maddi konularla ya da ilişkilerin sorunlu kısımları ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle ailede otoriter gördüğünüz kişilerle olan iletişiminizi gözden geçireceksiniz. Evinizle ilgili de planda olmayan harcamalar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN AKREP

Kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde değer duygunuzu sorgulayacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Ticari konularda da bazı tıkanıklıklar, pürüzler yaşanabilir. Düşünceleriniz daha çok ilişkilerinizin sorunlarına odaklanabilir. Bu noktada daha çok somut olarak hayata geçirdiğiniz noktalara odaklanmak size iyi gelecektir.