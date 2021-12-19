Bugün Kars, Isparta, Denizli, Sivas'ta okullar tatil mi? 20 Aralık kar yüzünden tatil olan iller hangileri? MEB Valilik kar tatili açıklamaları!

20 Aralık Pazartesi yüz yüze eğitimin tatil olduğu iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kars, Isparta, Denizli, Sivas'ta yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 20 Aralık Kars, Isparta, Denizli, Sivas kar tatili olup olmadığı bölgede yaşayan ve yüz yüze eğitim kapsamında olan öğrencilerin merak konusu oldu. İşte kar tatilleri hakkında son bilgiler!
YARIN KARS, ISPARTA, DENİZLİ, SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ
Isparta, Denizli, Sivas'ta kar tatili olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz. Kars'ta Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 3, Selim'de 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.