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    • 20.12.2021 08:05
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    Bugün Kars, Isparta, Denizli, Sivas'ta okullar tatil mi? 20 Aralık kar yüzünden tatil olan iller hangileri? MEB Valilik kar tatili açıklamaları!

    Kars, Isparta, Denizli, Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliğe döndü. Peki 20 Aralık okullar son dakika yarın ne zaman tatil? Açıklamalar peş peşe gelirken 'Hangi illerde okullar tatil oldu?' sorusu araştırılmaya başlandı. İşte okulların tatil olduğu o iller...

    takvim.com.tr
    Bugün Kars, Isparta, Denizli, Sivas’ta okullar tatil mi 2021?

    20 Aralık Pazartesi yüz yüze eğitimin tatil olduğu iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kars, Isparta, Denizli, Sivas'ta yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 20 Aralık Kars, Isparta, Denizli, Sivas kar tatili olup olmadığı bölgede yaşayan ve yüz yüze eğitim kapsamında olan öğrencilerin merak konusu oldu. İşte kar tatilleri hakkında son bilgiler!

    YARIN KARS, ISPARTA, DENİZLİ, SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ

    Isparta, Denizli, Sivas'ta kar tatili olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz. Kars'ta Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 3, Selim'de 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

    YURT GENELİNDE HAVA DURUMU!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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        Haberler Güncel Bugün Kars, Isparta, Denizli, Sivas'ta okullar tatil mi? 20 Aralık kar yüzünden tatil olan iller hangileri? MEB Valilik kar tatili açıklamaları!
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