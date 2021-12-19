21 Aralık Salı Kars’ta okullar tatil mi? Kars’ta yarın okullar tatil mi edildi? Kars Valiliği’nden açıklama yapıldı mı?

Öğrenciler ve velileri tarafından Kars'ta yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Kars'ta okullar tatil mi edildi? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Ülke genelinde yaşanan kar yağışları nedeniyle valiliklerden peşpeşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde her yer beyaza büründü, ulaşımda zorluklar yaşanmaya başladı. Kars Valiliği'nden açıklama geldi ve bu şehirde yaşayan öğrenciler Kars'ta haftanın ilk gününde okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini, tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İşte ayrıntılar…
KARS'TA 21 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 3, Selim'de 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor.