21 Aralık Salı Kars’ta okullar tatil mi? Kars’ta yarın okullar tatil mi edildi? Kars Valiliği’nden açıklama yapıldı mı?

Kars'ta tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı



Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi bazı köy yollarında ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkeze bağlı Karakale köyünde tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Köylülerin İl Özel İdaresi ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Araçlar traktör yardımıyla çekildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolu ulaşıma açtı.

Bu arada ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma kapanan 50 köy yolundan 34'ü açıldı. 16 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.