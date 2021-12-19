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    • 20.12.2021 01:26
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    • 20.12.2021 01:26
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    Dışişleri Bakanlığından Filipinler'e taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen Tayfun'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yüzbinlerce kişinin evlerini terketmesine yol açmasından derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

    Filipinler’e taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen Tayfun'da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Dışişleri Bakanlığından Filipinler'de meydana gelen tayfurla ilgili yapılan açıklamada "Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yüzbinlerce kişinin evlerini terketmesine yol açmasından derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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