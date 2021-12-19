21 Aralık Salı Kars’ta okullar tatil mi olacak? Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? Kars Valiliği açıklaması

Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı akşam saatlerinde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Türkiye genelinde yaşanan kar yağışlarından dolayı ulaşım aksıyor ve okullara gitmek de zorlaşıyor. Bu nedenle valiliklerden peşpeşe okulların tatil edildiğine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan ve okuyan öğrenciler yarın okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyordu ve Kars Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi. Peki 21 Aralık Salı yarın Kars'ta okullar tatil mi olacak?
KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.
Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.