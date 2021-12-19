Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 20 Aralık Ankara kar tatili son dakika! Ankara Valiliği kar tatili açıklaması!

Ankara'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Aşırı soğuk ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Başkentte öğrenciler Ankara Valiliği tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Peki, 20 Aralık Ankara kar tatili var mı? Ankara'da bugün okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!
BUGÜN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
ANKARA MGM HAVA DURUMU!
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın Kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.