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    • 20.12.2021 07:59
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    Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 20 Aralık Ankara kar tatili son dakika! Ankara Valiliği kar tatili açıklaması!

    20 Aralık Ankara kar tatili var mı? Ankara bugün okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklamaları arama motorlarında sorgulanıyor. Yüz yüze eğitim kapsamında olan öğrenciler kar tatili olup olmadığını araştırıyor. Bazı illerde peş peşe okulların tatil edildiğine yönelik açıklama geliyor. İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    20 Aralık Ankara kar tatili son dakika! Yarın Ankara’da okullar tatil mi?

    Ankara'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Aşırı soğuk ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Başkentte öğrenciler Ankara Valiliği tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Peki, 20 Aralık Ankara kar tatili var mı? Ankara'da bugün okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!

    BUGÜN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

    ANKARA MGM HAVA DURUMU!

    Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın Kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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        Haberler Güncel Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 20 Aralık Ankara kar tatili son dakika! Ankara Valiliği kar tatili açıklaması!
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