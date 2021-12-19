Bugün hangi illerde kar tatili olacak? 20 Aralık Pazartesi Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari'de okullar tatil mi?

Hangi illerde kar tatili olacağı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin devam ettiği illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Yurdun birçok bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir ve Hakkari'de yarın kar tatili olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 20 Aralık Pazartesi hangi illerde kar tatili olacak? Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari'de yarın okullar tatil mi? İşte merak edilenler!
AFYONKARAHİSAR, YOZGAT, AKSARAY, KIRŞEHİR, HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
KONYA'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ
Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yağışların devam etmesi üzerine okullar tatil edildi.
Konya'da merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,
Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.
TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kar yağışı nedeniyle Pülümür İlçesi'ndeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatılırken, Tunceli-Erzincan karayolunda ise zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.
Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ve Nazimiye ilçelerimizde eğitime Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.
AKSARAY'DA KAR TATİLİ
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.