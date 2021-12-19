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    Konya'da kar tatili olan ilçeler hangileri? 20 Aralık Pazartesi Konya'da okullar tatil mi? Selçuklu, Akşehir, Karaman, Ereğli, Maram...

    20 Aralık 2021 kar tatili olan iller! Kar tatili var mı? Okullar tatil mi sorusuna 20 Aralık Pazartesi günü için yanıt aranıyor. Birçok ilde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı birçok yönden olumsuz etkiliyor. Peki, 20 Aralık Pazartesi Konya'da okullar tatil mi? Konya'da kar tatili olan ilçeler hangileri? Konya Selçuklu, Akşehir, Karaman, Ereğli, Maram, Karatay, Akşehir'de okullar tatil mi? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi!

    Okullarda kar tatili olacak mı sorusu arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Konya merkezde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı. Kent merkezi ve ilçelerde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 20 Aralık Pazartesi Konya'da okullar tatil mi 2021? Konya'da kar tatili olan ilçeler hangileri? Konya Selçuklu, Akşehir, Karaman, Ereğli, Maram, Karatay, Akşehir'de okullar tatil mi? İşte merak edilenler!

    KONYA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

    Konya merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı.

    Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

    Kar nedeniyle şehir beyaza bürünürken, sabah işlerine gitmeye çalışan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

    Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların devrildiği, bazılarının dallarının kırıldığı görüldü.

    Belediye ekipleri de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

    Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

    Konya'nın güney ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

    Yetkililer, Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

        20 ARALIK PAZARTESİ KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 19 ilçede yüz yüze eğitime, yarından itibaren 1 günlük ara verildi.
        Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde 10 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yarın olmak üzere yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


        'BİN 417 PERSONEL İLE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şükürler olsun, kar yüzümüzü güldürdü. Vatandaşlarımızın gündelik hayatının olumsuz etkilenmemesi için şehir merkezi ve 31 ilçedeki sorumluluk alanımızdaki ulaşım ağını bin 417 personel ve 291 araçla açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kardan yıkılan, kırılan ağaçlarımızı da kaldırıyoruz, yerine daha fazlasını dikeriz inşallah. Kar temizliğinde ana caddeler, hastane yolları, toplu ulaşım güzergahları önceliğimiz" diye konuştu.

        KAR NEDENİYLE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

        Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

        Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan ve halen devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. 179 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı kentte okullar da yarım gün tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Saat 12.00'dan itibaren olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve bağlı köyler ile Yüksekova ve bağlı köylerinin tamamında ve Şemdinli ilçemizde taşıma kapsamında olan öğrenciler için eğitim öğretime yarım gün ara verilmiştir" denildi.



            Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de caddelerde biriken karları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

            İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla okulların tatil edildiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 17 Aralık 2021 Cuma günü öğleden sonra Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.
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