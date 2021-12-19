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    • 20.12.2021 11:41
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    Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? Muharrem Sarıkaya kime, neden tokat attı? Tepki toplayan olayın ardından açıklama…

    Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya çalışana neden tokat attı? İşte tepki çeken olay ardından gelen açıklama ne oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, İHA personeli Ahmet Demir'e tokat atarak skandala imza attı ve büyük tepki topladı. İşte olayla ilgili tüm gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında?

    Gündemde yoğun bir şekilde Muharrem Sarıkaya kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaparken ses bağlantısını kontrol eden ses teknikerine kızarak tokat attığı görüntüler büyük tepki topladı. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Muharrem Sarıkaya hakkında bilgiler de merak konusu oldu. Peki Muharrem Sarıkaya çalışana neden tokat attı? İşte tepki çeken olay ardından gelen açıklama…

    MUHARREM SARIKAYA ÇALIŞANA NEDEN TOKAT ATTI?

    Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan, Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çalışana tokat attığı görüntüler tepki topladı.

    Ortaya çıkan görüntülerde, Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın ses bağlantısını kontrol eden ses teknikerine kızarak tokat attığı görülüyor.

    Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.

    TEPKİLER SONRASINDA AÇIKLAMA YAPTI!

    İHA personeli Ahmet Demir'e tokat atarak gazeteciliğe yakışmayan skandal bir hareket sergileyen Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

    Sarıkaya, "Bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum" dedi.

        MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?

        1961 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dünyaya gelen Muharrem Sarıkaya gazeteci ve yazardır. Sarıkaya, Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisidir.

        Haber türk gazetesinden daha önce uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışan isim, son yıllarında Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği'nde ve sonrasında yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır.

        18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifası ile boşalan Habertürk gazetesi, Habertürk TV ve Habertürk internet sitesinin Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Ayrıca Sarıkaya, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.
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