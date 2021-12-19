Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? Muharrem Sarıkaya kime, neden tokat attı? Tepki toplayan olayın ardından açıklama…

Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.

TEPKİLER SONRASINDA AÇIKLAMA YAPTI!



İHA personeli Ahmet Demir'e tokat atarak gazeteciliğe yakışmayan skandal bir hareket sergileyen Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.



Sarıkaya, "Bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum" dedi.