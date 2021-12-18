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    • 18.12.2021 11:48
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    • 18.12.2021 12:02
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    Son dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Son dakika... MSB'dan yapılan açıklamada Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Eren Operasyonları kapsamında, kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlarda gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı terörist Veysel Akkuş'un 21 Ekim tarihinde Siirt’te etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist ex

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

    TERÖRE GEÇİT YOK

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:



    İç Güvenlik EREN-13 operasyonları kapsamında; Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021 tarihinde Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.

        KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI VE GRİ KATEGORİDE YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
        Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan ve *İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş adındaki terörist olduğu tespit edildi.

        Veysel Akkuş'un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.
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