Son dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
TERÖRE GEÇİT YOK
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:
İç Güvenlik EREN-13 operasyonları kapsamında; Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021 tarihinde Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.