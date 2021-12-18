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    • Güncel
    • 18.12.2021 16:14
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    • 18.12.2021 16:25
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4-10 Aralık illere göre vaka haritasını açıkladı!

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4-10 Aralık illere göre vaka haritasını açıkladı. Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

    İllere göre haftalık vaka haritası

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4-10 Aralık illere göre vaka haritasını açıkladı.

    BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM
    Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

    VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER
    Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı illerle ilgili de "4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta" ifadelerini kullandı. Tabloda Trakya ve Karadeniz'deki şehirlerin listenin başında olması dikkat çekti.

    KORONAVİRÜSTE SON DURUM
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi.

    HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI
    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

        16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
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                            Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4-10 Aralık illere göre vaka haritasını açıkladı!
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