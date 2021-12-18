SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4-10 Aralık illere göre vaka haritasını açıkladı!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4-10 Aralık illere göre vaka haritasını açıkladı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı illerle ilgili de "4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta" ifadelerini kullandı. Tabloda Trakya ve Karadeniz'deki şehirlerin listenin başında olması dikkat çekti.