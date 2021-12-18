SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4-10 Aralık illere göre vaka haritasını açıkladı!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4-10 Aralık illere göre vaka haritasını açıkladı.
BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM
Sağlık Bakanlığının 4-10 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.
VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER
Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı illerle ilgili de "4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta" ifadelerini kullandı. Tabloda Trakya ve Karadeniz'deki şehirlerin listenin başında olması dikkat çekti.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi.
HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI
Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" ifadelerini kullandı.