SON DAKİKA: Asgari ücretten damga vergisi kalkıyor! AK Parti teklifi Meclis'e sundu
Son dakika haberleri... 4352 TL olan 2022 yılı asgari ücreti için alınan bir diğer önemli karar da damga vergisinin kaldırılması oldu. AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Asgari ücret hangi tarihte hesaplara yatacak? Asgari geçim indirimi (AGİ) devam ediyor mu? AGİ hesaplaması nasıl olacak? Evli ve çocuklu asgari ücretliye AGİ var mı? soruları araştırılıyor. Herkesin aklındaki soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tek tek 15 soruda yanıtladı. İşte 2022 asgari ücretteki tüm detaylar...
AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifle vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanmaktadır. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem milyonların aklındaki AGİ sorularını yanıtladı. İşte o sorular ve cevapları:
Milyonların beklediği yeni asgari ücreti Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı. Herkesin heyecan içinde merak ettiği yeni asgari ücret 4.253 TL oldu. 2022 asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte milyonlar detayları araştırmaya başladı. Akıllarda kalan detayları ise en net şekilde Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı. İşte 15 soruda yeni asgari ücret detayları...
Bu durum asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılması ile ortaya çıktı. Böylece hem işveren için SSK prim matrahı düşerken hem de borçlanma ile kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular için 10 puanlık bir avantaj oluştu. İşçiye yapılan yüksek artış sonrası işverene de 10 puanlık matrah desteği yapıldı.