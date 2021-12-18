Asgari ücret zammı milyonların gelirini artıracak! %50’lik artış her ödemeye yansıyacak: Tüm çalışanlara AGİ sistemi

TAZMİNATLAR ARTTI: Asgari ücretlilerin tazminatları da zamlanacak. Bu yıl işten çıkartılan bir işçi çalıştığı her yıl için 3 bin 577 lira 50 kuruş üzerinden kıdem tazminatı alırken, 2022'de bu tutar da 5 bin 4 liraya ulaşacak. Çalışılan her yıl için alınacak para bin 426 lira 50 kuruş artacak.



