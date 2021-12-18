Asgari ücret zammı milyonların gelirini artıracak! %50'lik artış her ödemeye yansıyacak: Tüm çalışanlara AGİ sistemi
Asgari ücretteki artış milyonların cebine yansıyacak. İşsizlik maaşı 3 bin 972 liraya çıkarken, yıllık kıdem tazminatı en az bin 426 lira artacak. Rapor parası zamlanırken; engelli, yaşlı ve evde bakım aylığı almak, sağlık desteğinden yararlanmak kolaylaşacak. Peki, kimler AGİ alacak? Vergi dilimi nasıl olacak? Maaş ne zaman yatacak? İşte asgari ücrete ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Yeni asgari ücrete tarihi zam yapıldı. Net asgari ücret yüzde 50.5'lik artışla 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi.
Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruşluk artış yaşanmış oldu. Asgari ücretten vergi kaldırılırken, brüt asgari ücret ise 5 bin 4 liraya çıktı. Çalışanları sevindiren asgari ücret zammı, milyonların alacağı ya da yapacağı ödemelere etki edecek.
TAZMİNATLAR ARTTI: Asgari ücretlilerin tazminatları da zamlanacak. Bu yıl işten çıkartılan bir işçi çalıştığı her yıl için 3 bin 577 lira 50 kuruş üzerinden kıdem tazminatı alırken, 2022'de bu tutar da 5 bin 4 liraya ulaşacak. Çalışılan her yıl için alınacak para bin 426 lira 50 kuruş artacak.
KOLAY MAAŞ: 65 yaş, engelli ve evde bakım ödemelerinden yararlanmak için bakılan gelir sınırı da asgari ücretle artacak. Hane içinde kişi başı gelir sınırı engelli aylığı için 852,53 liradan bin 417 liraya, evde bakım parası için bin 705 liradan 2 bin 835 liraya yükselecek. 65 yaş aylığında da kişinin kendisinin ve eşinin geliri toplamı 2 bin 835 liranın altındaysa aylık bağlanacak.
RAPOR PARASI 111 TL: 12 aylık ücret ortalamasına göre belirlenen rapor parası da artacak. Asgari ücretlinin günlük iş göremezlik ödeneği ayakta 79,50 liradan 111,2 liraya (kademeli olarak), yatarak 59,62 liradan 83,40 liraya yükselecek.