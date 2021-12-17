Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Afrikalı gençlerle buluştu





Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de bir paylaşım yaptı ve "3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdim. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" ifadeleri kullandı.