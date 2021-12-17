Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Afrikalı gençlerle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrikalı gençlerle bir araya geldi.
Gençlerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacağının altını çizen Başkan Erdoğan, samimiyetlerinden ötürü bahtiyarlık duyduğunu da söyledi.
Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de bir paylaşım yaptı ve "3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdim. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" ifadeleri kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 17, 2021
Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. pic.twitter.com/cZFy8AnnpH