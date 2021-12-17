Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi.
HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI
Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU