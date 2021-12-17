Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2021 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2021 19:28
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 17 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi.

    HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI
    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

    16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Aşkın şehri Konya her mevsim güzel
                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
                            SON DAKİKA