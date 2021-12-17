Algı yaparak Beyoğlu Belediyesi'ni hedef alan CHP'li Meclis Üyesi İnan Güney'in yolsuzluk geçmişi ortaya çıktı!

CHP'nin bir algı operasyonu daha başarısızlıkla sonuçlandı. Beyoğlu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığını ifade etti.
Yapılan paylaşımda "İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir" denildi.
CHP'Lİ GÜNDEY'DAN ALI OPERASYONU
Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan paylaşımın ardından Beşiktaş Belediyesi ve İBB CHP'li meclis üyesi İnan Güney, Beyoğlu Belediye'sini yalancılıkla suçlayan bir paylaşımda bulundu.
Ancak İnan'ın oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yayınladığı video ile başarısız oldu.
MECLİS ÜYESİNDEN GERÇEK DIŞI PAYLAŞIM
Paylaşımın altına "Beyoğlu Belediyesi ve Haydar Ali Yıldız İstanbul halkından özür dileyeceği yerde, trollük yapmaya ve yalan konuşmaya devam ediyorlar. İzleyin bakalım, İstiklal Caddesi'ne bıraktığınız çöpleri kim temizliyor" şeklinde bir yorum yazarak algı operasyonu gerçekleştirmeye çalışan CHP'li İBB Meclis üyesi İnan Güney başarısız oldu.
Güney ayrıca kendi hesabından yaptığı paylaşımda ise yalanının ortaya çıkmasından çekinmeyerek, "Şu rezaleti lütfen izleyin! Hiç mi utanmıyorsunuz? Kurgu videolarla trollük yapan Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ara arterlerdeki çöpleri İBB'ye bağlı İstiklal Caddesi'ne süpürüp kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.
"16 MİLYON İSTANBULLU KANDIRILIYOR"
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal medya hesaplarından İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının kendilerine ait araçlarla temizlendiği videoyu paylaşarak 16 milyon İstanbullunun yalan ve iftirayla kandırıldığını söyledi.
'İSTİKLAL CADDESİNİ HER GÜN DETERJANLA YIKADIK'
Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı: