Algı yaparak Beyoğlu Belediyesi'ni hedef alan CHP'li Meclis Üyesi İnan Güney'in yolsuzluk geçmişi ortaya çıktı!

CHP'nin bir algı operasyonu daha başarısızlıkla sonuçlandı. Beyoğlu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığını ifade etti.

Yapılan paylaşımda "İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmaları İBB uhdesinde olmasına rağmen ekiplerimizce caddeye çıkan sokaklarda çalışma gerçekleştiriyoruz. Suyun akış yönü caddeye doğru olduğu için caddeye gelen çöpler süpürme araçlarımızla eş zamanlı olarak temizlenmektedir" denildi.

CHP'Lİ GÜNDEY'DAN ALI OPERASYONU

Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan paylaşımın ardından Beşiktaş Belediyesi ve İBB CHP'li meclis üyesi İnan Güney, Beyoğlu Belediye'sini yalancılıkla suçlayan bir paylaşımda bulundu.