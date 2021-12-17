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    • 17.12.2021 10:57
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    • 17.12.2021 11:10
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    Son dakika: Yargıtay'a 11 üye seçildi!

    Son dakika haberleri... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boşalan 22 üyenin yerine 11 yeni üyenin belirlenmesi için Genel Kurul'da bir araya geldi. 11 üye seçimi gerçekleştirildi.

    Yargıtay’a 11 üye seçildi!

    Son dakika haberleri... Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 11 üye seçimi gerçekleştirildi.

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boşalan 22 üyenin yerine 11 yeni üyenin belirlenmesi için Genel Kurul'da bir araya geldi. 11 üye seçimi gerçekleştirildi.

    İşte isimler:

    Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü

    Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü

    Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı

    Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı

    Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı

    Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

    Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı

    Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı

    Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir

    Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü

    Veysel Bektaş-Cumhur Başkanı Danışmanı

    HSK'nın 17.12.2021 Tarihli Genel Kurulunda Danıştay Üyeliği'ne seçilenlere ilişkin liste şu şekilde:

    Yunus Emre SILAYİ

    İsmail Hakkı SAYIN

    Esat TOKLU

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    Haberler Güncel Son dakika: Yargıtay'a 11 üye seçildi!
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