Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2021 09:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2021 09:53
    ABONE OL

    Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den 47 il için 'kar geliyor' uyarısı! İşte 17 Aralık hava durumu!

    81 ilimizde soğuk havalar etkisini gösterirken milyonlarca vatandaş yaşadığı ildeki hava durumunu saat saat kontrol ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son açıklamada, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 47 ilde kar yağışının etkisini göstereceği ifade edildi. Ayrıca 12 ilde de sağanak yağışın etkisini göstereceği bildirilirken vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu. Peki, Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 17 Aralık hava durumu!

    Meteoroloji’den 47 il için kritik uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre kar yağışı ve sağanak yağış görülecek iller belli oldu. Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 81 ilde yaşayan vatandaşlar ise kar yağışlarının yaşadığı ilde ne zaman başlayacağını merak ederek dakika dakika hava durumunu takip ediyor. Peki, Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 17 Aralık hava durumu!

    KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK İLLER

    Kars, Erzurum, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Çorum, Amasya, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Çankırı, Amasya, Konya, Kocaeli, Yozgat, Bursa, Kastamonu, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Burdur, Isparta, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:     Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

    EGE
    Çok bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        AKDENİZ
        Çok bulutlu ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m²), iç kesimlerinde (500 metre üzeri rakımlı yerlerde) yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ çevrelerinde yağmurlu, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Hakkâri ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aşkın şehri Konya her mevsim güzel
        Haberler Güncel Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den 47 il için 'kar geliyor' uyarısı! İşte 17 Aralık hava durumu!
            SON DAKİKA