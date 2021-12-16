MHP'den Ali Erbaş'ın dua etmesi sonrası "laiklik elden gitti" diyenlere harika cevap: Burası Müslüman Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, geçtiğimiz gün sürekli Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan muhalefete adeta kitabın ortasından konuşarak sert tepki gösterdi.
"ALIŞACAKSINIZ"
28 Şubat kafasını devam ettirenlere Meclis'te sert tepki gösteren Yıldırım, Millet İttifakı'nın yüzüne baka baka şöyle konuştu:
"Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, Yargıtay binasının açılışında dua etti. Ortalık ayağa kalktı; "Laiklik elden gitti.' Parlamentolarında İncil üstüne yemin ettiren, Mahkemelerde İncil'e el bastıran, Batıda laiklik elden gitmiyor ama devletin bir kurumunu Diyanet İşleri Başkanı duayla açtığı için ortalık ayağa kalkıyor. Burası Müslüman Türkiye. Allah'ın adı anılacak. Buna alışacaksın."
İSLAM'A SALDIRIYORLAR!
Tepkisini sosyal medya hesabından da paylaşan Yıldırım, "Siz hiç Türkiye'de papaza, hahama düşmanlık eden gördünüz mü!? Türkiye'deki sözümona ilerici, aydın zevatın derdi imamlardadır. Türk Milleti'nin Müslüman kimliğinden rahatsız olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden İslam'a saldırmaktadırlar!" ifadelerini kulladı.
LAİKLERİN RAHATSIZ OLDUĞU ALİ ERBAŞ'IN DUASI
2021-2022 Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay yeni hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından açıldı. Erbaş duasında "Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım, bereketli eyle Allah'ım" sözlerini kullanmıştı.