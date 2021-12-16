MHP'den Ali Erbaş'ın dua etmesi sonrası "laiklik elden gitti" diyenlere harika cevap: Burası Müslüman Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, geçtiğimiz gün sürekli Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan muhalefete adeta kitabın ortasından konuşarak sert tepki gösterdi.

"ALIŞACAKSINIZ"

28 Şubat kafasını devam ettirenlere Meclis'te sert tepki gösteren Yıldırım, Millet İttifakı'nın yüzüne baka baka şöyle konuştu:

"Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, Yargıtay binasının açılışında dua etti. Ortalık ayağa kalktı; "Laiklik elden gitti.' Parlamentolarında İncil üstüne yemin ettiren, Mahkemelerde İncil'e el bastıran, Batıda laiklik elden gitmiyor ama devletin bir kurumunu Diyanet İşleri Başkanı duayla açtığı için ortalık ayağa kalkıyor. Burası Müslüman Türkiye. Allah'ın adı anılacak. Buna alışacaksın."