İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı mı? İşte İstanbul'da barajların doluluk oranı





YURTTA HAVA DURUMU

Yurdun genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.