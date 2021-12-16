İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı mı? İşte İstanbul'da barajların doluluk oranı

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti. İSKİ'den edinilen verilere göre; İstanbul'da barajların doluluk oranı 11 Aralık'ta yüzde 41,1'den yüzde 42,7'ye yükseldi. Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu. Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.
BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE YÜKSEK KESİMLERE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI.
Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı. Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
YURTTA HAVA DURUMU
Yurdun genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.