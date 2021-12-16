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    • 16.12.2021 10:12
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    • 16.12.2021 10:12
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    Adana'daki 'Zehir' operasyonunda 9 bin litre sahte içki ele geçirildi

    Ülke genelinde yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ‘Zehir’ operasyonu kapsamında Adana’da, 10 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 9 bin 467 litre sahte içki, 136 içki kiti ve 26 litre etil alkol ele geçirildi. 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

    ’Zehir’ operasyonunda 9 bin litre sahte içki ele geçirildi

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, 8 kentte 24 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine, yeni yıl öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürerek, halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç gruplarına yönelik harekete geçti.

    Ekipler, yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek, piyasaya sürülen sahte ve kaçak içkilerin tüketiciye ulaşmasını engellemek için 81 ilde 'Zehir' operasyonu başlattı.

    Bu kapsamda Adana'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 9 bin 467 litre sahte içki, 136 içki kiti ve 26 litre etil alkol ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

    Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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    Haberler Güncel Adana'daki 'Zehir' operasyonunda 9 bin litre sahte içki ele geçirildi
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