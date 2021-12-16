BAE ile yumuşama dönemi! Büyükelçi Al Dhaheri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye'nin dünyada barış ve huzurdan yana yürüttüğü dış politika sayesinde bölge ülkeleri ile ilişkilerde gergin noktalar, yumuşama sürecine girmeye başladı.

BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ikili ilişkiler yeni bir sürece girdi. BAE büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, dün Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti. Abu Dabi'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mevkidaşı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinde yeni durumu değerlendirdi.

Sonra Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Raşid Al Mektum ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelere dair paylaşımda bulunan Çavuşoğlu "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktoum'la görüştük. BAE'yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi. BETÜL USTA