Otoyol ağı 8 bin kilometreyi aşacak

Hızlı ve güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturularak Türkiye'nin otoyol yoğunluğunun artırılması için çalışmalar tam gaz sürüyor. Altyapı yatırımlarının korunması ve geliştirilmesi için dünya çapında genel bütçe dışında akaryakıttan alınan vergiden pay ayırma, sıkışıklık vergisi alınması, farklı finansman yöntemleri gibi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli de kullanılmaya devam ediyor.
Devlet kasasından mümkün olduğunca az para çıkması için yapılan modellerden biri olan bu model, önde gelen tercihlerden biri olarak devam ediyor. İki yıllık öngörüler doğrultusunda 2023 hedefi olarak 6 otoyol projesinin YİD modeli ile yapılması planlanmıştı. Bu projelerden bazılarının ihalesi tamamlanırken, bazılarının ihalesi de gelecek yıla kaldı.
Bunlara ek olarak 2023-2035 dönemi için de 13 yeni otoyol projesinin başlaması planlanıyor. Yapım çalışmaları devam eden otoyol projeleri ve 2021-2023 döneminde ihalesi planlanan otoyol projelerinin tamamlanmasıyla otoyol ağı 2023 sonunda 3 bin 779 kilometreye çıkacak. Sabah'ta yer alan habere göre, 2023-2035 dönemi için planlanan otoyol projelerinin trafiğe açılması ile de 2035 sonunda otoyol ağı 8 bin 124 kilometreye ulaşacak.