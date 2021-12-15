Otoyol ağı 8 bin kilometreyi aşacak

Devlet kasasından mümkün olduğunca az para çıkması için yapılan modellerden biri olan bu model, önde gelen tercihlerden biri olarak devam ediyor. İki yıllık öngörüler doğrultusunda 2023 hedefi olarak 6 otoyol projesinin YİD modeli ile yapılması planlanmıştı. Bu projelerden bazılarının ihalesi tamamlanırken, bazılarının ihalesi de gelecek yıla kaldı.