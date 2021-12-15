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    • 15.12.2021 10:23
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    • 15.12.2021 11:32
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    PKK'ya peş peşe operasyonlar! 8 terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    PKK’ya peş peşe darbeler! 8 terörist artık yok

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

    PEŞ PEŞE OPERASYONLAR
    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MİT ve TSK'dan PKK/KCK operasyonu: Gara'da 6 terörist öldürüldü

    BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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    Haberler Güncel PKK'ya peş peşe operasyonlar! 8 terörist etkisiz hale getirildi!
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