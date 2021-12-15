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    • 15.12.2021 12:30
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    Pantolonunu indirip kadının üzerine işedi! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Moda'da mide bulandıran olay

    İstanbul Moda'da mide bulandıran idrar olayı! Dört arkadaştan biri cadde ortasında bir binanın önünde pantolonunu indirip işedi. O sırada eşiyle birlikte eve giren bir vatandaş, idrarını yapan kişiyi uyardı. Uyarıya hiç aldırış etmeyen pişkin adam, kadının üzerine işedi. Sanatçı Ayhan Sicimoğlu'nun paylaştığı görüntüde olayı daha da büyüten mangandalar adama saldırıp dövdü. İşte o skandal anlar...

    Pantolonunu indirip kadının üzerine işedi!

    İstanbul Moda'da önceki gece mide bulandıran bir olay meydana geldi. İddialara göre; 4 arkadaştan birisi, pantolonunu indirip bir evin önüne işedi.

    MODA'DA İĞRENÇ HABER

    Bu sırada binada oturan bir vatandaş eşiyle kapıdan içeri girerken işeyen kişiye tepki gösterdi. Maganda ise bu uyarıya aldırış etmedi. Bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi.

    Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise o çiftin arkadaşları olduğunu belirtip sosyal medyadan sitem etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayan Sicimoğlu, şunları söyledi:

    Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor.

        'Napıyorsun kardeşim' deyince, 'Sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri' diyor. Ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi.

        ÖLDÜRÜN ÖLDÜRÜN

        Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve 'Öldürün öldürün' naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar.

        Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde "Savcı", yani tutuksuz serbest.

        Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum.

        Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum.
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