Pantolonunu indirip kadının üzerine işedi! Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Moda'da mide bulandıran olay

İstanbul Moda'da önceki gece mide bulandıran bir olay meydana geldi. İddialara göre; 4 arkadaştan birisi, pantolonunu indirip bir evin önüne işedi.

MODA'DA İĞRENÇ HABER

Bu sırada binada oturan bir vatandaş eşiyle kapıdan içeri girerken işeyen kişiye tepki gösterdi. Maganda ise bu uyarıya aldırış etmedi. Bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi.