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    16 Aralık acil servisler, hastane, poliklinikler açık mı? Doktorların grevi ne zaman bitecek? Doktorlar çalışıyor mu?

    Doktorlar grevde mi, doktorlar bugün çalışıyor mu? Doktorların çalışıp çalışmadığı, grev yapıp yapmadıkları merak ediliyor. Hastanelerde randevusu olanlar, doktora gitmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, doktorların grevi ne zaman bitecek? 15 Aralık - 16 Aralık acil servisler, hastane, poliklinikler açık mı? Doktorlar bugün çalışıyor mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Doktorların grevi ne zaman bitecek?

    Hastaneye gidecekler tarafından arama motorlarında, "Doktorların grevi ne zaman bitecek?" Sorusunun yanıtını araştırıyor. Doktorların grev yapacaklarının açıklanmasının ardından hastanelerin, acil sevislerin ve polikliniklerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Doktorların grevi ne zaman bitecek? 15 Aralık - 16 Aralık acil servisler, hastane, poliklinikler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen detaylar...

    DOKTORLAR GREVE Mİ GİTTİ, BUGÜN ÇALIŞIYORLAR MI?

    Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev çağrısı yaptı.

    İki kuruluş da grev kararı aldı. HEKİM-SEN üyesi doktorlar 14-15 Aralık yarım gün, 16 Aralık Perşembe tam gün; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ise 13 Aralık Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacak.

    HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada ise, "15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır." denildi.

        DOKTORLAR NEDEN GREVDE?

        TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi. Özlük haklarına ilişkin düzenleme ise Sağlık Komisyonu'nda geniş çaplı görüşülecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, yeni maddelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı şekilde olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.
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        Haberler Güncel 16 Aralık acil servisler, hastane, poliklinikler açık mı? Doktorların grevi ne zaman bitecek? Doktorlar çalışıyor mu?
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