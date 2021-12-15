16 Aralık acil servisler, hastane, poliklinikler açık mı? Doktorların grevi ne zaman bitecek? Doktorlar çalışıyor mu?

DOKTORLAR GREVE Mİ GİTTİ, BUGÜN ÇALIŞIYORLAR MI?

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev çağrısı yaptı.

İki kuruluş da grev kararı aldı. HEKİM-SEN üyesi doktorlar 14-15 Aralık yarım gün, 16 Aralık Perşembe tam gün; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ise 13 Aralık Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapacak.