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    • Güncel
    • 15.12.2021 21:37
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    • 15.12.2021 21:37
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    Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 15 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İkramiye miktarı…

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayınla takip edilen çekiliş için nefesler tutuldu. Para kazanmak isteyenlerin oynadığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Şans oyunlarını yakından takip edenler ve büyük ikramiyenin hayalini kuranlar kuponlarını doldurup bayilere giderek yatırıyor. Canlı yayınla ve noter huzurunda Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin bu akşamki büyük ikramiye tutarı ne kadar? 15 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? Bugünün talihli olan numaraları açıklandı mı?

    15 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Çekiliş 21:30'da canlı yayınla gerçekleşti.

    İşte şanslı numaralar:

    24, 84, 2, 83, 45, 21

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

        Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
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        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Güncel Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 15 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İkramiye miktarı…
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