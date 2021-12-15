Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bakan yardımcılığına getirilen Yunus Elitaş kimdir? Yunus Elitaş kaç yaşında, nereli? Biyografisi...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI YUNUS ELİTAŞ KİMDİR?

Yunus Elitaş 1982 Ankara doğumludur. Aslen Aksaray'ın ilçesi olan Ağaçörenli olan Elitaş, ilk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başlayan Yunus Elitaş, 2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında ise muhasebat kontrolörlüğüne atandı. Resmi Gazete'nin 16 Aralık 2021 sayısında yeni atama kararına göre de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcılığına getirildi.