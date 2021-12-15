Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcı Mahmut Gürcan kimdir? Mahmut Gürcan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

MAHMT GÜRCAN BİYOGRAFİSİ

Mahmut Gürcan 1966 doğumludur. Evli ve 3 çocuk babası olan Gürcan, Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler (iktisat bölümü) mezunudur. Aynı zamanda iş insanı olan Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti ortağıdır.

Milli Görüş geleneğinden gelen Gürcan, 2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3 dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yaptı. Bir çok STK (Sivil Toplum) örgütünde yöneticiliği ve üyeliği vardır.