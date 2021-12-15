Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcı Mahmut Gürcan kimdir? Mahmut Gürcan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI MAHMT GÜRCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni atama kararları dikkat çekti. Yayımlanan yeni atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan bakan yardımcılıklarında görev değişimleri yaşandı.
Bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım'ın yerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş getirildi.
MAHMT GÜRCAN BİYOGRAFİSİ
Mahmut Gürcan 1966 doğumludur. Evli ve 3 çocuk babası olan Gürcan, Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu, Şehremini lisesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler (iktisat bölümü) mezunudur. Aynı zamanda iş insanı olan Gürcan, Doğanay Çorap ve Tic.Ldt.Şti ortağıdır.
Milli Görüş geleneğinden gelen Gürcan, 2001 yılından itibaren AK Parti İlçe yöneticiliği ve 2006/2014 3 dönem AK Parti Bakırköy ilçe başkanlığı yaptı. Bir çok STK (Sivil Toplum) örgütünde yöneticiliği ve üyeliği vardır.