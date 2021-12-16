HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI
Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni hafta rapora göre, birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek. Rapora göre hava sıcaklıkları giderek düşecek ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de belli oldu.
20 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.