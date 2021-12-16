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    • Güncel
    • 16.12.2021 07:17
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    • 16.12.2021 07:25
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün sağanak yağış beklenirken kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul kar yağışı tarihi.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

    EDİRNE °C, 6°C
    Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

    METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI
    Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni hafta rapora göre, birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek. Rapora göre hava sıcaklıkları giderek düşecek ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de belli oldu.

    20 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
    Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.



        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 3°C
        Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 8°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE
        Çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 2°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        İZMİR °C, 12°C
        Çok bulutlu

        MANİSA °C, 10°C
        Çok bulutlu

        MUĞLA °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ
        Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 13°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 16°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        HATAY °C, 13°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        ISPARTA °C, 7°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 4°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ÇANKIRI °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 2°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KONYA °C, 4°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        BOLU °C, 3°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 8°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 3°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 9°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ÇORUM °C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

            SAMSUN °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ELAZIĞ °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

            ERZURUM °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

            KARS °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi!
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