HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: İstanbul için tarih verildi!

AKDENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı