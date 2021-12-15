Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'la normalleşme mesajı: Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç özel temsilci olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde önemli bir açıklama yapmış ve Ermenistan ile normalleşme adımları atılacağını aktarmıştı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına Ermenistan tarafından da olumlu yanıt gelmişti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Erivan yönetiminin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik özel bir temsilci atayacağını duyurmuştu.
ESKİ WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ SERDAR KILIÇ GÖREVLENDİRİLECEK
Programı kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Bakan Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, Ermenistan ile yapılacak olan normalleşme görüşmelerinde eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirileceğini belirtti.
Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretine dair de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, planlamanın 14-15 Şubat için yapıldığını aktardı.
SERDAR KILIÇ KİMDİR?
28 Mart 1958'de dünyaya gelen Serdar Kılıç TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Kılıç, 1980 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.
1984'te Dışişleri Bakanlığına giren Kılıç burada çeşitli görevler üstlendi. 2006-2008 yıllarında Bakanlıkta NATO Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapan Kılç, 2008-2010 yıllarında Beyrut Büyükelçiliği, 2010-2012 yıllarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Tokyo Büyükelçiliği, 2014-2021 yılları arasında ise Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı.
23 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze döndü. İngilizce bilmektedir. Zeliha Sinem Kılıç'la evli ve üç çocukludur. Babası 1961-1980 yıllarında CHP Samsun milletvekilliği yapan İlyas Kılıç'tır. Aynı zamanda, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Çağatay Kılıç'ın amcasıdır.