Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'la normalleşme mesajı: Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç özel temsilci olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde önemli bir açıklama yapmış ve Ermenistan ile normalleşme adımları atılacağını aktarmıştı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına Ermenistan tarafından da olumlu yanıt gelmişti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Erivan yönetiminin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik özel bir temsilci atayacağını duyurmuştu.