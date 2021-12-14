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    • Güncel
    • 14.12.2021 21:47
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    • 14.12.2021 21:50
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    KYK taahhütname onayı nedir? KYK taahhütname türü burs ne demek? e Devlet KYK burs taahhütname onaylama nasıl yapılır?

    KYK başvuru sonuçları merakla bekleniyordu. Üniversite öğrencileri tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında meraklı bekleyiş sona erdi. KYK burs sonuçları açıklandı. Burs başvurusu kabul eden üniversite öğrencilerinin işlemlerinin tamamlanabilmesi için taahhütname işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, , KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK taahhütname onayı nedir? KYK taahhütname türü burs ne demek?

    Burs ya da kredi hakkı kazananlar, e-Devlet kapısı üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. e-Devlet kapısı üzerinden KYK burs taahhütnamesi onayı, zorunludur. KYK burs taahhütname onayını yapmayanlara burs ya da kredi ödenmeyecektir. Peki, KYK taahhütname onayı nedir? KYK taahhütname türü burs ne demek? e Devlet KYK burs taahhütname onaylama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir.



    BURS TAAHHÜTNAMESİ NASIL YAPILIR?

    Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

    Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.



        BURS/KREDİ TAAHHÜTNAMESİNDE BULUNAN KREDİ MİKTARI İLE ÖDENEN KREDİ MİKTARI AYNI MIDIR?

        Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden ve belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.
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        Haberler Güncel KYK taahhütname onayı nedir? KYK taahhütname türü burs ne demek? e Devlet KYK burs taahhütname onaylama nasıl yapılır?
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