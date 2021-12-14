KYK öğrenim kredisi ne zaman hesaplara yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 KYK ödemeleri ne kadar?

BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI 30 BİN KİŞİ ARTTI

Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

ÜÇ AYLIK BURS VE KREDİLER AY SONUNA KADAR YATACAK

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.